FTI Universitas Yarsi Meluncurkan Digitalisasi Tata Kelola DKM Baiturrahman Bogor

jpnn.com - BOGOR - Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi meluncurkan Digitalisasi Tata Kelola Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman di Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Program tersebut menghadirkan website resmi DKM, transparansi keuangan digital, serta penguatan literasi Al-Qur'an.

Masjid Baiturrahman mengelola kegiatan keagamaan dan pelayanan sosial bagi sekitar 210 kepala keluarga.

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Selama ini, tata kelola informasi dan administrasi DKM Baiturrahman masih bersifat konvensional. Publikasi agenda kegiatan dan pelaporan keuangan masjid hanya dibacakan secara lisan sebelum salat Jumat atau ditempel secara fisik pada papan pengumuman masjid.

Keterbatasan metode konvensional tersebut membuat jangkauan informasi menjadi terbatas bagi jamaah dan masyarakat luas.

Selain itu, pengumpulan donasi maupun infak untuk kegiatan keagamaan masih mengandalkan edaran surat fisik permohonan sumbangan secara manual dari rumah ke rumah. Proses manual ini memakan waktu dan membatasi potensi penggalangan dana secara lebih luas.

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Tim PkM Yarsi yang diketuai oleh Aan Kardiana bersama Mubarik Ahmad dan Irwandi mengembangkan website resmi DKM Baiturrahman dan Aplikasi Masjid Baiturrahman Berbasis Masajid.

Pengembangan sistem ini melibatkan tiga mahasiswa Teknik Informatika FTI Yarsi, yakni Fadly Febro Surya Pratama, Abdiel Rafif Elfairuz, dan Alyazahra Dhia Faizah, serta dukungan tenaga kependidikan Slamet Robani.