FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal sebagai ‘Secondary Emerging Market’

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia indeks global FTSE Russell mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market atau pasar berkembang sekunder.

“Sebagaimana yang disampaikan dalam laporan tahunan FTSE Equity Country Classification September 2026, FTSE Russell tidak menempatkan Indonesia dalam Watch List dan status Secondary Emerging Market tetap tidak berubah,” tulis, FTSE Russell dikutip di Jakarta, Minggu.

FTSE Russell dalam Indonesia – Index Treatment for the December 2026 Index Review dalam pernyataannya menyebut turut mengakui sejumlah langkah yang telah dilakukan otoritas pasar modal Indonesia untuk memperkuat transparansi pasar.

Meski mengapresiasi perkembangan tersebut, FTSE Russell menilai masih diperlukan waktu tambahan untuk mengevaluasi efektivitas reformasi yang telah diterapkan.

Adapun evaluasi itu mencakup peningkatan transparansi data pemegang saham, penguatan sistem dan kriteria pengawasan perdagangan, serta konsistensi penegakan regulasi.

“Oleh karena itu, perlakuan yang diterapkan pada tinjauan indeks bulan September 2026 akan dilanjutkan pada tinjauan indeks bulan Desember 2026,” lanjut penjelasan FTSE Russell.

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Evaluasi tersebut mencakup:

Pembaruan berdasarkan Industry Classification Benchmark (ICB).

Pembaruan jumlah saham secara triwulanan yang dilaksanakan sesuai dengan ambang toleransi (buffer) sebesar 1 persen.

Penurunan porsi saham beredar di publik (free float) secara triwulanan, yang hanya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ambang toleransi 3 persen (untuk saham dengan free float lebih dari 15 persen) dan 1 persen (untuk saham dengan free float antara 5-15 persen).

Penghapusan saham yang gagal memenuhi persyaratan kelayakan indeks, seperti saham yang mengalami suspensi berkepanjangan, tidak memenuhi kriteria pengawasan atau likuiditas, maupun memiliki kapitalisasi pasar yang turun di bawah ambang batas penghapusan yang berlaku.

Perubahan klasifikasi kapitalisasi pasar besar, menengah, kecil, dan mikro yang diakibatkan oleh pemisahan usaha (spin-off). Penghapusan akan diterapkan apabila entitas hasil pemisahan tidak memenuhi ambang batas minimum yang berlaku.

Penurunan kategori saham dari kapitalisasi besar, menengah, atau kecil menjadi kategori kapitalisasi mikro.

Pembaruan pembatasan bobot saham dalam indeks (capping).

Pembaruan Weight Adjustment Factor (WAF) dari nilai positif menjadi nol, yang berarti penghapusan saham dari indeks terkait.

Pembaruan daftar pengecualian yang berlaku, misalnya berdasarkan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), etika, atau prinsip syariah.

Sejumlah perubahan komposisi indeks masih akan ditangguhkan hingga setidaknya evaluasi Maret 2027.