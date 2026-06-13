Fuad Bawazier: Isu Ganti Menkeu Purbaya Bagian dari Cipta Kondisi

jpnn.com - Pemerintah dinilai patut mewaspadai adanya upaya penciptaan opini yang bertujuan mendiskreditkan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menjadikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu sasaran utama.

Berbagai isu yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak hanya menyasar personal Menteri Keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang tengah dijalankan pemerintah.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier mengatakan salah bentuk upaya cipta kondisi adalah berhembusnya isu pergantian Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan beredar di ruang publik.

"Kabar tersebut merupakan bagian dari upaya cipta kondisi dengan membangun persepsi negatif terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ucap Fuad Bawazier dikutip Sabtu (13/6).

Dia menuturkan, serangan terhadap figur yang memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara kerap digunakan sebagai pintu masuk untuk membangun persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam konteks saat ini, berbagai tudingan dan informasi yang beredar perlu dicermati secara kritis agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merugikan kepentingan publik.

Pemerintahan Prabowo saat ini dinilai tengah menjalankan sejumlah agenda prioritas nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung agenda tersebut, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang membutuhkan stabilitas dan kepercayaan pasar.