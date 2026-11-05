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Fuji Abdul Rohman & Dzulfikar Ahmad Tawalla Serukan Pentingnya Menjaga Persatuan Indonesia

Fuji Abdul Rohman & Dzulfikar Ahmad Tawalla Serukan Pentingnya Menjaga Persatuan Indonesia
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Staf Khusus Menteri Sosial Republik Indonesia Fuji Abdul Rohman mendampingi Wamen P2MI sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla saat menghadiri acara Indonesia Future Leader (IFL) yang diselenggarakan Total Politik. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - JAKARTA – Staf Khusus Menteri Sosial RI, Fuji Abdul Rohman menekankan pentingnya menjaga persatuan Indonesia melalui penguatan nilai kebangsaan, intelektualisme, dan kolaborasi lintas sektor.

Dia menyampaikan itu saat mendampingi Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla dalam sebuah agenda diskusi di Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat pemerintah pusat, kepala daerah, dan tokoh publik turut hadir untuk bertukar gagasan mengenai kepemimpinan, pembangunan, serta tantangan kebangsaan.

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Dzulfikar Ahmad Tawalla, yang juga menjabat sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menekankan pentingnya intelektualisme dalam gerakan kepemudaan. Menurut dia, pemikiran yang kuat diperlukan agar gerakan memiliki arah, misi, dan tujuan yang jelas.

Pandangan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan Muhammadiyah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk melalui pendidikan, pengabdian sosial, dan penguatan persatuan.

Fuji Abdul Rohman menyampaikan bahwa nilai kebangsaan yang tumbuh dalam Persyarikatan Muhammadiyah harus diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara.

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“Nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan dalam Persyarikatan Muhammadiyah menuntun untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, menjaga Indonesia, serta memperkokoh persatuan Indonesia,” ujar Fuji.

Intelektualisme & Kolaborasi untuk Bangsa

Fuji Abdul Rohman dan Dzulfikar Ahmad Tawalla menyerukan pentingnya menjaga persatuan Indonesia.

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