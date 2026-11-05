Fuji Dampingi Wamen P2MI Saat Hadiri Acara IFL Total Politik

jpnn.com, JAKARTA - Wajah baru menjadi sorotan dalam acara Indonesia Future Leader (IFL) yang diselenggarakan Total Politik.

Tampak sosok muda yang berwibawa dan energik mendampingi Wamen P2MI sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla.

Sosok itu adalah Fuji Abdul Rohman, Staf Khusus Menteri Sosial Republik Indonesia.

Dzulfikar menyampaikan soal kebangsaan Muhammadiyah telah teruji komitmennya dalam membangun bangsa dan negara.

Muhammadiyah selalu mengajak segenap elemen bangsa untuk merawat Indonesia.

Sebagaimana pesan persatuan disuarakan Muhammadiyah pada Tanwir Muhammadiyah di Palu (13-15/11) mendatang dengan tema "Bersama Satukan Bangsa".

Sejalan dengan itu, Fuji mengungkapkan bahwa semangat persatuan harus menjadi jati diri bangsa karena merupakan ruh ke tiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.

"Nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan dalam Persyarikatan Muhammadiyah telah menuntun kita membela negara, mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara, serta kewajiban untuk menjaga Indonesia dan memperkokoh Persatuan Indonesia" ujar Fuji selepas acara IFL.