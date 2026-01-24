Fuji Ungkap Keinginan Menikah Tahun Ini, Tetapi...
Sabtu, 24 Januari 2026 – 15:15 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji ternyata punya keinginan untuk menikah tahun ini.
Hal tersebut diungkapkannya dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.
"Rencananya sih tahun ini mau nikah ya," kata Fuji.
Akan tetapi, perempuan berusia 23 tahun itu mengaku belum memiliki pasangan.
Hal tersebut sekaligus membantah gosip Fuji sudah mempunyai kekasih atau pacar.
"Tapi masalahnya, calonnya belum ada," ucap anak Haji Faisal itu.
Oleh sebab itu, Fuji memilih santai terkait keinginan menikah tahun ini.
Dia juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan.
Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji ternyata punya keinginan untuk menikah tahun ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Dekat dengan Verrell Bramasta, Fuji Dipastikan Belum Punya Kekasih
- 3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Raisa Digelar, Azizah Salsha Ungkap Fakta
- Haji Faisal Bicara Kondisi Terkini Hubungan Fuji dan Verrell Bramasta
- Begini Reaksi Rachel Vennya dan Fuji saat Erika Carlina Dilamar Vconk
- Verrell Bramasta Dekat Dengan Fuji, Natasha Wilona Merespons Begini
- Natasha Wilona Beri Doa Terbaik untuk Verrell Bramasta dan Fuji