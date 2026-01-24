Fuji Ungkap Keinginan Menikah Tahun Ini, Tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji ternyata punya keinginan untuk menikah tahun ini.

Hal tersebut diungkapkannya dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

"Rencananya sih tahun ini mau nikah ya," kata Fuji.

Baca Juga: Haji Faisal Bicara Kondisi Terkini Hubungan Fuji dan Verrell Bramasta

Akan tetapi, perempuan berusia 23 tahun itu mengaku belum memiliki pasangan.

Hal tersebut sekaligus membantah gosip Fuji sudah mempunyai kekasih atau pacar.

"Tapi masalahnya, calonnya belum ada," ucap anak Haji Faisal itu.

Baca Juga: Begini Reaksi Rachel Vennya dan Fuji saat Erika Carlina Dilamar Vconk

Oleh sebab itu, Fuji memilih santai terkait keinginan menikah tahun ini.

Dia juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan.