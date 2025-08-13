Fujifilm Luncurkan Kamera Mirrorless X-E5 & Lensa Fujinon XF23mmF2.8 R WR

jpnn.com, JAKARTA - Fujifilm meluncurkan dua produk terbaru di lini X Series, yakni kamera mirrorless digital Fujifilm X-E5 dan lensa Fujinon XF23mmF2.8 R WR.

Kedua perangkat ini menggabungkan bodi ringkas, teknologi canggih, dan kemampuan menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi, detail yang tajam dan reproduksi warna yang akurat, guna memenuhi kebutuhan fotografer modern.

Fujifilm X-E5: Ringkas, Ringan, dan Andal di Segala Situasi

Fujifilm X-E5 menjadi model terbaru di seri X yang mengutamakan portabilitas tanpa mengorbankan performa.

Dengan bobot hanya sekitar 445 gram, kamera ini dilengkapi sensor X-Trans CMOS 5 HR beresolusi 40,2 megapiksel dengan pencahayaan belakang (back-illuminated) dan prosesor gambar X-Processor 5 berkecepatan tinggi.

Untuk pertama kalinya di lini X-E series, X-E5 hadir dengan InBody Image Stabilization (IBIS) 5-axis, yang mampu memberikan kompensasi hingga 7,0 stop di tengah frame dan 6,0 stop di tepi frame, memudahkan pengambilan gambar tajam bahkan dalam kondisi minim cahaya atau saat memotret tanpa tripod.

Desain X-E5 juga menonjolkan kualitas material, dengan top plate berbahan aluminium yang diproduksi secara presisi, memberikan tekstur metalik halus dan rasa kokoh di genggaman.

Fitur Classic Display pada viewfinder menampilkan informasi kunci secara minimalis di bagian bawah bingkai, dikombinasikan dengan pengaturan dial yang intuitif dan pengoperasian satu tangan, sehingga fotografer dapat lebih fokus pada proses kreatif.