Fujifilm Rilis Instax WIDE 400 Warna Jet Black

jpnn.com, JAKARTA - Fujifilm kembali menyegarkan lini kamera instannya di Indonesia dengan menghadirkan varian warna baru untuk instax WIDE 400.

Kali ini, sentuhan “jet black” atau hitam pekat dengan finishing matte menjadi pilihan terbaru.

Desain hitam yang minimalis dan tak lekang oleh waktu dirancang agar mudah dipadukan dalam berbagai suasana atau aktivitas.

President Director Fujifilm Indonesia, Masato Yamamoto, menyebut kehadiran warna baru sebagai upaya menghadirkan opsi yang relevan dengan gaya hidup masa kini.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada Juli 2024, instax WIDE 400 dikenal sebagai kamera instan analog dengan format foto lebar—sekitar dua kali ukuran kartu standar.

Format itu menjadi daya tarik utama, terutama untuk menangkap momen kebersamaan dengan komposisi yang lebih luas.

Pengoperasiannya pun dibuat sederhana. Pengguna hanya perlu memutar tuas untuk menyalakan kamera, membidik objek, lalu menekan tombol shutter.

Dalam hitungan detik, foto langsung tercetak, mempertahankan sensasi fotografi instan yang kini kembali digemari.