menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Fujifilm X-T30 III Hadir di Indonesia, Ringkas dan Berkapasitas Besar

Fujifilm X-T30 III Hadir di Indonesia, Ringkas dan Berkapasitas Besar

Fujifilm X-T30 III Hadir di Indonesia, Ringkas dan Berkapasitas Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kamera Fujifilm X-T30 III. Foto: fujifilm

jpnn.com, JAKARTA - Fujifilm menghadirkan kamera terbaru Fujifilm X-T30 III ke Indonesia. Bodi yang ringkas, desain klasik, dan kemampuan foto-video yang makin mumpuni.

Presiden Direktur Fujifilm Indonesia, Masako Yamamoto, menyebut kehadiran X-T30 III adalah jawaban atas kebutuhan pengguna masa kini yang menginginkan keautentikan, kecepatan, dan gaya dalam satu perangkat.

“Kami ingin menghadirkan kamera yang dapat menemani perjalanan kreativitas para pengguna,” ujarnya.

Baca Juga:

Tetap Ringkas, Lebih Andal

Secara tampilan, Fujifilm X-T30 III mempertahankan ciri khas seri X-T dengan viewfinder klasik dan bodi kamera yang mudah dibawa ke mana saja.

Fitur ikonik seperti popup flash dan tuas mode otomatis juga tetap dipertahankan agar pengguna bisa berpindah mode dengan cepat.

Baca Juga:

Meski mungil, performa videonya tidak main-main. Kamera mampu merekam hingga 6,2K/30P, sebuah peningkatan signifikan bagi kreator yang membutuhkan kualitas tinggi.

Layar Tilt dan Grip Lebih Nyaman

Fujifilm menghadirkan kamera terbaru Fujifilm X-T30 III ke Indonesia. Bodi yang ringkas, desain klasik, dan kemampuan foto-video yang makin mumpuni.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI