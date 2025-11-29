Fujifilm X-T30 III Hadir di Indonesia, Ringkas dan Berkapasitas Besar

jpnn.com, JAKARTA - Fujifilm menghadirkan kamera terbaru Fujifilm X-T30 III ke Indonesia. Bodi yang ringkas, desain klasik, dan kemampuan foto-video yang makin mumpuni.

Presiden Direktur Fujifilm Indonesia, Masako Yamamoto, menyebut kehadiran X-T30 III adalah jawaban atas kebutuhan pengguna masa kini yang menginginkan keautentikan, kecepatan, dan gaya dalam satu perangkat.

“Kami ingin menghadirkan kamera yang dapat menemani perjalanan kreativitas para pengguna,” ujarnya.

Tetap Ringkas, Lebih Andal

Secara tampilan, Fujifilm X-T30 III mempertahankan ciri khas seri X-T dengan viewfinder klasik dan bodi kamera yang mudah dibawa ke mana saja.

Fitur ikonik seperti popup flash dan tuas mode otomatis juga tetap dipertahankan agar pengguna bisa berpindah mode dengan cepat.

Meski mungil, performa videonya tidak main-main. Kamera mampu merekam hingga 6,2K/30P, sebuah peningkatan signifikan bagi kreator yang membutuhkan kualitas tinggi.

Layar Tilt dan Grip Lebih Nyaman