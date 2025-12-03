Fulham Vs Manchester City Berakhir Setelah 9 Gol
jpnn.com - LONDON - Manchester City menjadi pemenang pertarungan supersengit di Craven Cottage pada pekan ke-14 Premier League, Rabu (3/12) dini hari WIB.
City berjaya di kandang Fulham, dengan kemenangan sensasional 5-4.
Pada laga itu lahir rekor fenomenal. Bomber raksasa Norwegia milik City, Erling Haaland mencetak satu gol.
Satu gol itu cukup buat Haaland menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol di Premier League.
premierleague
Halland yang mendarat di Premier League pada musim 2022/2023, mencetak 100 gol setelah 111 pertandingan.
Catatan itu mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Alan Shearer; 100 gol 124 pertandingan.
Kemenangan dramatis dari Fulham itu membuat City untuk sementara berada di urutan kedua, berjarak dua poin dari si pemuncak klasemen Arsenal. (pl/jpnn)
Fulham Vs Manchester City diwarnai sembilan gol dan rekor pemain pelaing cepat mencapai 100 gol.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Manchester United Kalah dari 10 Pemain Everton, Kartu Merahnya Unik
- Hatrik Eze Bawa Arsenal Berjarak 6 Poin dari Chelsea di Klasemen Premier League
- Liverpool Tumbang di Kandang, Man City Keok saat Bertandang
- Eks Gelandang Manchester City Fernandinho Pensiun dari Sepak Bola
- Komentar Erling Haaland Setelah Membawa Norwegia Lulus ke Piala Dunia 2026
- Pep Guardiola Puji Performa Phil Foden: Sungguh Luar Biasa