Full Line-up Synchronize Fest 2026 Diumumkan, Reuni Geisha Hingga Timur Basudara

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan kembali hadir di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, 18 Oktober 2026.

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-11 Synchronize Fest membawa kembali semangat awal 'It's Not Just a Festival, It's a Movement' sebagai tema utama.

Tema ini diangkat kembali bukan untuk mengulang apa yang pernah dilakukan, tetapi kembali untuk mengingat mengapa semua ini dimulai.

Sebab, setelah melewati satu dekade perjalanan, ada hal yang kembali terasa penting: keberanian untuk merefleksikan dan melihat musik dari awal lagi. Dengan rasa ingin tahu yang sama. Dengan semangat untuk menemukan sesuatu yang baru. Dengan keberanian untuk membuka ruang bagi suara-suara yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya.

Pada pengumuman full lineup yang disampaikan hari ini, Synchronize Fest 2026 menyajikan nama-nama penampil dengan konsep setlist pertunjukan istimewa yang belum tentu dapat ditemukan di festival lain.

Beberapa di antaranya: Konser Musikal Senja Teduh Pelita (Maliq & D'essentials X Jakarta Movin); Perunggu membawakan album Dalam Dinamika; Penampilan spesial Project Pop: 30 Tahun; hingga penampilan spesial pertunjukan The Best Of 80's Indonesian Pop Kreatif Feat. Ardhito Pramono, Isyana Sarasvati, Teddy Adhitya, Teza Sumendra, and Agatha Pricilla, Ify Alyssa, Sivia (Music By Nikita Dompas).

Di sisi lain, Synchronize Fest selalu menjadi rumah bagi para musisi lama untuk berkumpul kembali setelah sekian waktu dan jarak memisahkan. Sebut saja penampilan istimewa grup musik asal Pekanbaru, Geisha yang akan berkumpul secara utuh bersama para punggawa lama dan masa kininya dalam satu panggung dengan tajuk pertunjukan Geisha 'A Retrospective Journey' With Momo, Roby, Aan, Dhan, Nard, Regina.

Selain itu, hadir juga band asal Medan yang kini sudah berdomisili di Jakarta, Pijar akan kembali berkumpul dan tampil untuk pertama kalinya di Synchronize Fest 2026 dipunggawai oleh J. Alfredo (vokal), Ican Pane (gitar), dan Aul Daytona (drum).