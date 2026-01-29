FUMIDA, Jasa Basmi Rayap Bergaransi 3 Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Jika Anda sudah tidak bisa menangani hewan kecil ini, maka jasa basmi rayap bisa menjadi solusi terbaiknya
Meskipun rayap hanyalah hewan yang kecil, tetapi jika dibiarkan begitu saja dapat menghancurkan rumah.
Bukan hanya menghancurkan struktur dari kayu saja, tetapi juga dinding, pondasi hingga plafon.
Kondisi tersebut jelas akan menjadi ancaman tersendiri bagi pemilik rumah karena berkaitan dengan keselamatan jiwa.
Bukan hanya merusak bangunan saja, tetapi rayap juga bisa menimbulkan masalah kesehatan.
Sebab keberadaannya bisa membuat debu di rumah semakin banyak sehingga menimbulkan gangguan pernapasan.
Tips Memilih Jasa Basmi Rayap Terbaik
Apabila Anda sedang mengalami masalah dari hama ini, silahkan segera temukan jasa pembasmi rayap.
Jasa basmi rayap profesional FUMIDA dengan metode drill inject, garansi hingga 5 tahun & survei gratis
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pekanbaru Kota Bertuah Dipenuhi Sampah, ke Mana Pemerintah?
- Peringati Hari Toilet Sedunia, WPC Ajak Ratusan SD di Indonesia Lakukan Hal Ini
- Doktor Unika Atma Jaya Soroti Masalah Kesehatan pada Proses Edukasi Masyarakat
- Pastikan Kebersihan saat Perayaan Natal 2023, DLH DKI Terjunkan 1.680 Personel
- Lewat BUMN Environmental Movement, Masyarakat Diedukasi untuk Sadar Kebersihan
- Orang Muda Ganjar Sosialisasikan Hidup Sehat dan Bersih kepada Warga Solok