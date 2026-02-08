Fun Walk Satukan 700 Peserta di Milad 32 Tahun Nurul Fikri

jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 700 peserta dari keluarga besar Nurul Fikri memadati kawasan Car Free Day (CFD) Margonda, Depok, Ahad (8/2/2026). Mereka ikut dalam kegiatan Fun Walk memperingati Milad 4 Windu atau 32 tahun Nurul Fikri.

Kegiatan ini mengambil rute dari Pesona Square, menyusuri jalur CFD, lalu kembali finis di lokasi awal dengan sistem keberangkatan per kloter.

Mengusung tema “Together in Steps, Forever in Harmony”, Fun Walk diselenggarakan oleh Nurul Fikri Islamic School (NFIS).

Peserta terdiri dari siswa, guru, orang tua, alumni, karyawan, serta perwakilan unit di bawah NF Group, seperti Nurul Fikri Boarding School, Bimbel Nurul Fikri, STT Nurul Fikri, NF Peduli, dan Rumah Kepemimpinan.

Ketua Panitia Milad 4 Windu NFIS, Teddy Azra, menyebut antusiasme peserta sangat tinggi sejak awal pendaftaran. Menjelang hari pelaksanaan, panitia masih menerima banyak pertanyaan dari masyarakat yang ingin bergabung.

“Alhamdulillah, responsnya sangat positif. Jumlah pendaftar terus meningkat, dan sampai mendekati acara masih banyak yang menanyakan peluang ikut serta,” ujarnya.

Selain Fun Walk, rangkaian Milad juga dimeriahkan dengan Expo program IMPRUF, lomba pegawai, daily steps, penampilan siswa, serta pembagian doorprize. Kehadiran lintas generasi ini menegaskan kuatnya ikatan kebersamaan dalam keluarga besar Nurul Fikri.

Ketua Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Umat (YPPU) Nurul Fikri, Muhammad Ichsan, menilai peringatan empat windu menjadi momentum refleksi perjalanan institusi. Menurutnya, Fun Walk dipilih karena mencerminkan nilai kesetaraan dan kebersamaan.