Fundamental Kokoh, Jasa Marga Cetak Laba Rp 1,9 Triliun di Semester I 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional yang solid sepanjang Semester I 2026.

Pada paruh pertama tahun ini, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp 10,3 triliun, tumbuh sebesar 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan Usaha Perseroan ini didorong kontribusi Pendapatan Tol sebesar Rp 9,5 triliun (naik 6,8 persen) dan kinerja Pendapatan Usaha Lain sebesar Rp 798,2 miliar (melonjak 17,6 persen) dibandingkan dengan periode sebelumnya.

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Pertumbuhan pendapatan yang diimbangi dengan optimalisasi operasional yang terukur berhasil mendorong EBITDA Perseroan mencapai Rp 7,0 triliun, meningkat 8,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dengan margin EBITDA yang tetap terjaga di level 67,8 persen.

Capaian EBITDA ini memperkuat kapasitas Perseroan dalam menghasilkan arus kas yang solid untuk memenuhi kewajiban finansial, sekaligus mendukung agenda investasi dan ekspansi usaha secara berkelanjutan.

Pertumbuhan tersebut juga tercermin pada profitabilitas Perseroan, dengan realisasi Laba Bersih yang diatribusi kepada pemilik entitas Induk sebesar Rp 1,9 triliun atau tumbuh 2,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan pencapaian pada Semester I 2026 merupakan cerminan dari kepercayaan pengguna jalan tol dan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan usaha sekaligus memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan.