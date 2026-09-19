Fundamental & Proyek Strategis Dinilai Topang Prospek Jasa Marga

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI), Reza Priyambada menilai kombinasi antara fundamental bisnis jalan tol dan pengembangan proyek strategis, berpotensi menopang prospek kinerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) di masa mendatang.

Ditambah, agenda transformasi BUMN dan optimalisasi portofolio oleh Danantara dapat menjadi faktor strategis yang memperkaya investment story Jasa Marga dalam jangka menengah.

"Ada sejumlah aspek. Dengan kombinasi antara fundamental bisnis jalan tol, pengembangan proyek strategis dan peluang optimalisasi portofolio dalam ekosistem BUMN, JSMR berpotensi mempertahankan daya tariknya di tengah dinamika sektor infrastruktur dan pasar modal Indonesia,” ujar Reza dikutip dari Antara, Sabtu (19/9).

Bagi investor, Reza menjelaskan ekspansi jaringan tidak hanya dilihat dari bertambahnya panjang jalan tol yang dikelola, namun juga dari optimalisasi aset, yaitu kemampuan setiap aset dalam menghasilkan traffic, pendapatan, EBITDA, yang pada akhirnya memberikan imbal hasil yang menarik terhadap modal yang diinvestasikan.

"Selain kinerja operasional, pengembangan jaringan jalan tol menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendukung pertumbuhan JSMR dalam jangka menengah. Karena itu, optimalisasi ruas yang telah beroperasi maupun percepatan kontribusi ruas baru menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan JSMR,” ujar Reza.

Ke depan, dia melanjutkan bahwa prospek Jasa Marga tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar portfolio jalan tol yang dimiliki atau dikelola.

“Investor akan semakin memperhatikan kualitas portfolio, produktivitas aset, kemampuan menghasilkan cash flow, efisiensi pendanaan, serta return atas investasi,” ujar Reza.

Jasa Marga merupakan market leader industri jalan tol di Indonesia baik dari sisi pangsa pasar, jaringan operasional, maupun operator, yang mana dari sisi pangsa pasar menguasai sekitar 42 persen pasar jalan tol komersial berdasarkan jalan tol beroperasi di Indonesia.