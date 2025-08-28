Furry Setya 'Purnomo' Dulu Putus Kuliah, Kini Resmi Sandang Gelar Sarjana

menu
Furry Setya Raharja saat ditemui di sebuah kafe di Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Aktris Furry Setya Raharja akhirnya menuntaskan pendidikan strata satu (S1) di Universitas PGRI Semarang (UPGRIS).

Pemeran 'Purnomo' yang dikenal lewat sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP) itu baru saja menjalani sidang skripsi setelah perjalanannya sebagai mahasiswa terhenti selama lebih dari dua dekade.

Momen itu diunggah ke akun media sosial (medsos) pribadinya di Instagram.

Dia tampak mengenakan pakaian hitam putih lengkap dengan jas almamater biru.

Furry pertama kali mendaftar sebagai mahasiswa Institut PGRI Semarang, kini UPGRIS pada 2001.

Namun, perkuliahannya terhenti pada 2007 karena dia memutuskan merantau ke Jakarta untuk bekerja dan meniti karier di dunia seni peran.

“Saat itu saya harus mengambil keputusan. Saya bilang ke bapak, saya mau berhenti kuliah dan mengadu nasib di Jakarta,” ujarnya ditemui awak media di sebuah kafe di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/8).

Meski sukses di dunia hiburan, Furry mengaku tetap menyimpan janji dalam hati untuk membahagiakan kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai guru.

