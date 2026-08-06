Fuso Jawab Tantangan Industri Logistik dengan Next Generation Zero Down Time

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Fuso) memperkenalkan ekosistem layanan Next Generation Zero Down Time (ZDT), di GIIAS 2026.

Inovasi itu menjawab kebutuhan industri logistik dan transportasi yang menuntut kendaraan selalu siap beroperasi.

Melalui pembaruan sistem Zero Down Time yang pertama kali diperkenalkan pada 2015, Fuso kini mengandalkan teknologi telematika untuk memantau kondisi armada secara real-time.

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Integrasi dengan Runner Telematics memungkinkan potensi gangguan terdeteksi lebih awal, sehingga kerusakan dapat dicegah sebelum menyebabkan kendaraan berhenti beroperasi.

Pendekatan ini juga membantu pelanggan menekan biaya operasional dan perawatan kendaraan.

Ekosistem Next Generation ZDT turut diperkuat dengan kehadiran dedicated on-site Advisor di lokasi operasional pelanggan.

Tidak itu saja, ada pengembangan hub suku cadang di berbagai koridor industri, serta fitur Geofence Clock In & Clock Out yang meningkatkan transparansi proses servis.

Seluruh layanan tersebut didukung jaringan purnajual Mitsubishi Fuso yang mencakup 19 Bengkel Siaga 24 Jam, 135 Mobile Workshop Service (MWS), dan 22 Parts Depo yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.