Future of Work Summit 2026 Angkat Pentingnya Pendekatan Human-Centered

jpnn.com, JAKARTA - KTM Solutions berpartisipasi dalam Future of Work Summit (FOWS) 2026, dengan menghadirkan solusi pengembangan talenta berbasis data melalui pendekatan Career Well-Being Profiling.

Keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung organisasi menghadapi transformasi dunia kerja yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Mengusung tema "Integrating Intelligence, Elevating Humanity", FOWS 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas transformasi dunia kerja, pengembangan kapabilitas, serta kesiapan organisasi menghadapi perubahan melalui pendekatan yang berpusat pada manusia.

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Dalam ajang tersebut, KTM Solutions menghadirkan pengalaman interaktif melalui Career Well-Being Quick Check, sebuah asesmen yang memungkinkan para profesional mengevaluasi kondisi career well-being mereka berdasarkan sejumlah aspek yang memengaruhi perjalanan karier.

Melalui asesmen tersebut, peserta diajak merefleksikan tingkat kepuasan kerja, energi dalam bekerja, hubungan profesional, hingga lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karier.

Hasil asesmen juga memberikan gambaran mengenai kondisi career battery setiap individu.

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Melalui Career Well-Being Check, pengunjung dapat mengecek career battery mereka dan mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan karier.

"Aktivitas ini memberikan pengalaman interaktif untuk melihat area yang sudah kuat maupun yang masih dapat dikembangkan, serta berdiskusi langsung dengan tim kami mengenai langkah pengembangan yang relevan," ujar Growth Manager KTM Solutions, Kevin, di Jakarta, Selasa (28/7).