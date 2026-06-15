Futurepreneur Lab 2026 Dirilis, WU Hub Hadirkan Platform Validasi Pasar untuk Startup
jpnn.com, JAKARTA - Futurepreneur Lab 2026 resmi diluncurkan oleh WU Hub Coworking Space.
Futurepreneur Lab 2026 merupakan sebuah program Collaborative Acceleration and Market Validation, yang membantu startup tahap awal mengubah inovasi menjadi produk yang tervalidasi pasar, dan lebih siap mendapatkan investasi.
Investor & Founder of WU Hub, Charles Lee mengatakan Futurepreneur Lab dirancang untuk memperkuat kapasitas founder, dan mendorong pertumbuhan startup yang berkelanjutan serta berdampak bagi perekonomian Indonesia.
"Saya optimistis terhadap masa depan ekosistem startup Indonesia. Kami tentu berharap akan lahir startup bernilai besar dari ekosistem WU Hub."
"Namun, visi kami lebih besar dari sekadar valuasi," ujar Charles Lee di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, baru baru ini.
"Kami ingin membangun generasi entrepreneur yang mampu menciptakan solusi nyata bagi tantangan global dan menghasilkan dampak positif berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia," sambungnya.
Sebagai bagian dari peluncuran program, Futurepreneur Lab mengumumkan 20 startup terpilih dari 20 universitas unggulan di Indonesia.
Mereka akan mengikuti rangkaian akselerasi dan validasi pasar selama program berlangsung.
Futurepreneur Lab 2026 resmi diluncurkan oleh WU Hub Coworking Space, beberapa waktu lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Grab Bantah Rumor Keluar dari Indonesia, Berkomitmen Selaras dengan Agenda Nasional
- Kajian LAPI ITB Ungkap Dampak Konektivitas Digital terhadap Ekonomi Nasional
- Inabuyer 2026 jadi Ajang UMKM Binaan Pertamina Tembus Potensi Bisnis Miliaran Rupiah
- Danantara Disiapkan Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akhiri Era BUMN Gemuk
- Ekonomi Nasional Tumbuh Lebih Tinggi, Misbakhun: Bukti Ketangguhan RI
- Presiden Prabowo Tegaskan Hilirisasi Kunci Kebangkitan dan Kemakmuran Bangsa