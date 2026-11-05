FWD Syariah Resmi Beroperasi, Asuransi Jiwa dengan Perlindungan hingga Usia 100 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - PT FWD Insurance Indonesia Syariah (FWD Syariah) resmi beroperasi sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah yang berdiri sendiri setelah menyelesaikan proses pemisahan atau spin-off dari PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).

Operasional FWD Syariah dimulai setelah proses pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) FWD Insurance dan pengalihan portofolio kepesertaan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalihan portofolio tersebut berlaku efektif sejak 1 November 2026.

Langkah itu merupakan bagian dari pemenuhan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Direktur Utama FWD Insurance Jeffrey Woo mengatakan pembentukan FWD Syariah menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk perlindungan jiwa berbasis prinsip syariah.

"Kami sangat senang menyambut kehadiran FWD Syariah sebagai bagian dari komitmen kami untuk memperluas akses terhadap perlindungan syariah di Indonesia," ujar Jeffrey di Jakarta, Rabu (4/11).

Menurut Jeffrey, FWD Syariah akan mengembangkan solusi perlindungan yang mengedepankan kebutuhan nasabah dengan dukungan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih mudah diakses.

Sementara itu, Direktur Utama FWD Syariah Ade Bungsu mengatakan perusahaan ingin menghadirkan produk asuransi syariah yang modern, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.