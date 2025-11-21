Gaabor Luncurkan Inovasi Rice Cooker Multifungsi di SIAL Interfood 2025

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ritme kehidupan modern yang serba cepat, kepraktisan menjadi kunci utama, termasuk dalam urusan dapur.

Dapur kini bukan sekadar tempat memasak, melainkan ruang berekspresi dan menciptakan kehangatan keluarga lewat hidangan rumahan.

Menjawab kerinduan akan masakan rumah yang lezat, tetapi tetap efisien, Gaabor kembali menghadirkan inovasi terbarunya. Brand elektronik rumah tangga yang dikenal dengan desain elegan dan inovatif ini resmi meluncurkan Gaabor Digital Rice Cooker 5in1 Multifunction RC-30T01A.

"Ini menjadi solusi cerdas bagi konsumen yang mendambakan perangkat all-in-one yang ringkas namun bertenaga," kata General Manager Gaabor Indonesia, Mr. Toby, Jumat (21/11).

Dia menjelaskan, memiliki banyak alat masak seringkali merepotkan dan memakan tempat. Produk ini hadir sebagai jawaban atas masalah tersebut, bagi keluarga kecil, anak kos, atau pasangan muda yang ingin memasak dengan lebih praktis namun dapat tetap berkreasi dengan berbagai menu.

"Bukan sekadar penanak nasi biasa, alat ini dirancang untuk melakukan lima fungsi sekaligus dalam satu sentuhan," ujarnya.

Mengusung fitur 5in1 Multifunction, pengguna dapat menikmati berbagai mode memasak melalui tombol soft touch dan layar digital yang responsif yakni cook, soup, porridge, quick cook dan cake untuk membuat kue lembut tanpa oven.

Dengan kapasitas 1.2 liter, alat ini sangat ideal untuk keluarga kecil atau perorangan. Dilengkapi inner pot anti lengket berkualitas tinggi, memastikan masakan matang merata dan mudah dibersihkan.