Gabriel Mutombo Blak-blakan Menjelang Persib Vs Persija, Singgung Mental Juara

jpnn.com - Bek anyar Persib Bandung Gabriel Mutombo sudah tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan melawan Persija Jakarta yang disebutnya sebagai derbi. Dia menegaskan mental juara Persib harus tetap dijaga.

Persib akan menantang Persija pada laga semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

Meski baru bergabung musim ini, bek asal Prancis itu mengaku sudah memahami betapa besarnya rivalitas kedua tim

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"Bagi saya, Persija melawan Persib adalah pertandingan besar. Ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan ini," ujar Mutombo.

Menurut Mutombo, status Piala Presiden sebagai turnamen pramusim bukan alasan untuk mengendurkan ambisi

Dia menegaskan Persib wajib menjaga mental juara yang telah membawa mereka meraih berbagai kesuksesan.

"Memang ini pramusim, tetapi kami harus menjaga mentalitas sebagai pemenang. Kami ingin menang dan harus berusaha memenangkan setiap pertandingan, termasuk melawan Persija," tegas bek bernomor punggung 3 tersebut.

Mutombo juga memastikan kondisinya terus membaik setelah sempat absen karena sakit.