Gabriel Mutombo Diduga Jadi Korban Rasisme Saat Laga Melawan Port FC di Tailan

jpnn.com, BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung atas Port FC di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, diwarnai insiden yang diduga berkaitan dengan rasisme.

Bek Persib Gabriel Mutombo disebut mengaku mendapat ucapan bernada rasis dari salah satu pemain Port FC.

Insiden tersebut terjadi saat Persib menghadapi Port FC di Stadion Thammasat, Kamis (8/10) malam.

Baca Juga: Pihak Shopee Cup Sebut Persib Gemilang dan Penuh Gaya

Pertandingan sempat dihentikan wasit asal Malaysia, Nasarudiin Nazmi, pada menit ke-56.

Momen itu bermula setelah wasit memberikan kartu kuning kepada Adam Alis akibat pelanggaran.

Mutombo kemudian menghampiri wasit dan menunjuk ke arah salah satu pemain Port FC.

Baca Juga: 3 Pemain Absen Bela Persib di ACC Shopee Cup 2026

Situasi tersebut membuat pertandingan terhenti hingga 3-4 menit.

Mutombo tampak menyampaikan sesuatu kepada wasit sebelum kemudian pertandingan kembali dilanjutkan.