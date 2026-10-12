Gabriel Prince Hadirkan Prinsip Live on Stage, Siap Berbagi Inspirasi

jpnn.com, JAKARTA - Gabriel Prince siap mempersembahkan Prinsip Live on Stage sebuah talkshow hybrid dengan narasumber yang memberikan inspirasi berbagi di balik sebuah kesuksesan dan berinteraksi dengan audiens muda.

Uniknya, akan ada sebuah pertanyaan akhir: 'Prinsip apa yang kamu pegang sekarang?'. Sebuah statement yang dapat memberikan impact dan membawa sebuah inspirasi. Apa itu Prinsip dalam sebuah makna? Percakapan yang melampaui Pencapaian.

Gabriel Prince merupakan anak muda dengan berbagai talenta sehingga bisa merambah sebagai penyanyi, aktor, model, influencer dan kreator konten.

Akun media sosial miliknya mendapatkan jutaan likes dalam waktu singkat dengan jumlah fan yang terbilang banyak tergabung dalam Princeattics.

Tidak hanya itu, Gabriel Prince pernah mendapatkan tawaran sebuah agensi Korea namun ditolak dan memilih untuk mengembangkan karier di Indonesia. Darah seni Prince mengalir dari ibunda yang juga berkarier di dunia entertainment, Natalie Margareth yang kini aktif di dunia health dan wellness.

Kini, Gabriel Prince menghadirkan Prinsip Live on Stage. Terinspirasi oleh semangat Sumpah Pemuda di mana kemajuan dimulai ketika generasi muda memutuskan untuk bersatu melampaui perbedaan. Prinsip menghadirkan semangat tersebut dalam format yang disaksikan oleh generasi ini. Belajar untuk menerima perbedaaan, belajar satu sama lain, berkolaborasi dan membangun masa depan.

Acara yang akan diadakan pada 24 Oktober 2026 jam 14.00 WIB itu disiarkan langsung di atas panggung bertempat di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta. Pada 28 Oktober 2026, episode lengkap dirilis di akun Youtube The Vanderheydes bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda.

Rencananya acara itu menyuguhkan narasumber yang kompeten di bidangnya yakni, Coach Rheo - Mental Health Expert & Founder DOA TIRTO (Koko Healing), Bryant Frazer Kandani - Finisher Ironman termuda di Indonesia, Tamara Wu - Forbes 30 Under 30 Asia 2024 & Founder Liberty Society.