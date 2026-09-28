Gabriel Rey Siapkan VTO Rp 48,3 Miliar untuk Bidik Kendali TRUK

jpnn.com, JAKARTA - Gabriel Rey melalui PT Pukul Rata Kanan (PRK) resmi mengumumkan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela (VTO) atas saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK).

Melalui aksi korporasi tersebut, PRK menawarkan pembelian sebanyak-banyaknya 65,25 juta saham TRUK atau setara 15% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga penawaran Rp740 per saham.

Dengan jumlah maksimal saham yang ditawarkan, nilai VTO mencapai sekitar Rp48,3 miliar. Saat ini, PRK telah memiliki 65,25 juta saham TRUK atau setara 15% kepemilikan.

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Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam VTO berhasil diperoleh, kepemilikan PRK akan meningkat menjadi 130,5 juta saham atau setara 30% saham TRUK dan menjadikan PRK sebagai pengendali baru perusahaan.

Harga penawaran Rp740 per saham tersebut telah memenuhi ketentuan harga minimum.

Berdasarkan keterbukaan informasi, rata-rata harga tertinggi perdagangan harian saham TRUK selama 90 hari sebelum Pernyataan VTO sebesar Rp735,15 per saham.

Dengan demikian, harga penawaran Rp740 per saham berada di atas harga minimum yang dipersyaratkan. VTO ini dijadwalkan setelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pengumuman pada 25 September 2026, dengan perkiraan pernyataan efektif 4 November 2026. Periode penawaran diperkirakan berlangsung pada 6 November hingga 7 Desember 2026, dengan perkiraan tanggal penjatahan pada 10 Desember 2026 dan pembayaran pada 15 Desember 2026.