Gabrielle Henry Kritis Seusai Jatuh dari Panggung, Miss Universe Jadi Sorotan
jpnn.com, JAKARTA - Miss Universe Organization buka suara soal kondisi Miss Jamaica, Dr. Gabrielle Henry, yang disebut mengalami cedera parah setelah jatuh dari panggung saat ajang Miss Universe 2025 di Thailand.
Kabar ini langsung bikin publik heboh karena Henry disebut mengalami pendarahan intrakranial hingga patah tulang.
Menurut laporan USA Today, insiden itu terjadi saat Henry mengikuti kompetisi pendahuluan pada 19 November 2025.
Miss Jamaica, Dr. Gabrielle Henry disebut terjatuh dari panggung yang cukup tinggi, membuat para penonton dan peserta lain panik karena lukanya terlihat serius.
Usai insiden tersebut, finalis berusia 28 tahun itu langsung dilarikan ke rumah sakit di Bangkok dan dirawat di unit perawatan intensif.
Kondisinya dikabarkan kritis selama beberapa hari, dan hingga kini Henry masih harus dipantau ketat oleh tim medis selama 24 jam.
Miss Universe Organization memastikan bahwa Henry rencananya akan segera dipulangkan ke Jamaica dengan pengawalan medis penuh.
Setibanya di sana, ia akan langsung dirawat di rumah sakit untuk menjalani pengobatan lanjutan.
Miss Jamaica Gabrielle Henry dilaporkan kritis usai jatuh dari panggung Miss Universe 2025 di Thailand.
