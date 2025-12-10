menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Gabrielle Henry Kritis Seusai Jatuh dari Panggung, Miss Universe Jadi Sorotan

Gabrielle Henry Kritis Seusai Jatuh dari Panggung, Miss Universe Jadi Sorotan

Gabrielle Henry Kritis Seusai Jatuh dari Panggung, Miss Universe Jadi Sorotan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Miss Jamaica, Dr. Gabrielle Henry. Foto: Instagram/ Gabrielle Henry

jpnn.com, JAKARTA - Miss Universe Organization buka suara soal kondisi Miss Jamaica, Dr. Gabrielle Henry, yang disebut mengalami cedera parah setelah jatuh dari panggung saat ajang Miss Universe 2025 di Thailand.

Kabar ini langsung bikin publik heboh karena Henry disebut mengalami pendarahan intrakranial hingga patah tulang.

Menurut laporan USA Today, insiden itu terjadi saat Henry mengikuti kompetisi pendahuluan pada 19 November 2025.

Baca Juga:

Miss Jamaica, Dr. Gabrielle Henry disebut terjatuh dari panggung yang cukup tinggi, membuat para penonton dan peserta lain panik karena lukanya terlihat serius.

Usai insiden tersebut, finalis berusia 28 tahun itu langsung dilarikan ke rumah sakit di Bangkok dan dirawat di unit perawatan intensif.

Kondisinya dikabarkan kritis selama beberapa hari, dan hingga kini Henry masih harus dipantau ketat oleh tim medis selama 24 jam.

Baca Juga:

Miss Universe Organization memastikan bahwa Henry rencananya akan segera dipulangkan ke Jamaica dengan pengawalan medis penuh.

Setibanya di sana, ia akan langsung dirawat di rumah sakit untuk menjalani pengobatan lanjutan.

Miss Jamaica Gabrielle Henry dilaporkan kritis usai jatuh dari panggung Miss Universe 2025 di Thailand.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI