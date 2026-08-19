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Gabung Barcelona, Rodri Sampaikan Salam Perpisahan untuk Manchester City

Gabung Barcelona, Rodri Sampaikan Salam Perpisahan untuk Manchester City
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Kapten Timnas Spanyol Rodri memegang trofi Piala Dunia. Foto: REUTERS/Lee Smith.

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Manchester City Rodri resmi bergabung dengan Barcelona.

Pemain Spanyol itu pun menyampaikan salam perpisahan untuk Manchester City.

Rodri di laman akun @rodri_hernande16 di Instagram, Rabu (19/8), menuliskan dia akan selalu mengingat masa-masa indah dan sulit bersama Manchester City.

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"Trofi, kemenangan, momen sulit, malam di Etihad dan, di atas itu semua, semua orang yang menjadikan perjalanan ini spesial," tulis Rodri.

Dia pun berterima kasih kepada rekan-rekannya, pelatih dan suporter Manchester City yang memberikan dukungan kepadanya. Rodri mengatakan kehangatan tersebut membuatnya selalu merasa berada di rumah.

"Tidak mudah mengucapkan selamat tinggal pada tempat yang telah memberikan begitu banyak hal bagi saya," ungkapnya.

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Dia tak akan melupakan kenangan ini. Rodri mengatakan hatinya selalu berada di Manchester City.

"Terima kasih, Manchester City, atas segalanya. Saya akan selalu menyimpan klub ini di dalam hati saya," tutupnya.

Gelandang Manchester City Rodri resmi bergabung dengan Barcelona. Pemain Spanyol itu pun menyampaikan salam perpisahan untuk Manchester City.

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