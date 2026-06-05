Gabung dengan Wow Group, Eden Perkuat Ekosistem Performance Digital

jpnn.com, JAKARTA - Agensi kreatif dan influencer Eden Kreasi resmi bergabung dengan Wow Group, melalui merger strategis bersama MediaScience.

Mengusung credo ‘Influence That Matters’ dan semangat #CumaEdenYangBisa, Eden akan beroperasi sebagai digital creative performance agensi di bawah Wow Group.

Pasca-merger, Eden akan dipimpin oleh Marcia Julia sebagai Chief Executive Officer (CEO).

Marcia menyatakan konsumen saat ini bergerak sangat cepat, mengikuti kultur dan percakapan digital yang terus berubah.

Oleh karena itu, brand membutuhkan pendekatan yang tidak hanya kreatif, tetapi juga relevan dengan budaya dan terukur secara bisnis.

Marcia menilai penggabungan perusahaan ini akan membantu brand membangun koneksi lebih kuat dengan audiens.

Menurut Marcia, merger ini tidak hanya memperkuat kapabilitas agency, tetapi juga membuka peluang bagi brand untuk mendapatkan solusi komunikasi yang lebih menyeluruh.

"Sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” kata Marcia dalam keterangan pers, dikutip pada Jumat (5/6).