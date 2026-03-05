Gabung ke PSI, Nina Bahtiar Siap Perkuat Struktur Partai di Jawa Barat

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Nina Bahtiar resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah memutuskan meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Langkah politik tersebut menandai babak baru perjalanan politik putri mantan Kapolri Dai Bachtiar itu.

Nina mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Jakarta untuk menyatakan bergabung sebagai kader partai.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga bertemu langsung dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Pada pertemuan itu, Nina menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI sebagai tanda resmi bergabung dengan partai.

Dia juga mendapat arahan terkait kerja-kerja politik yang akan dijalankan ke depan.

Sekretaris DPW PSI Jawa Barat Sendi Fardiansyah mengatakan, bergabungnya Nina diharapkan dapat memperkuat konsolidasi partai di tingkat daerah.

“Kami menyambut baik bergabungnya Ibu Nina di PSI. Rekam jejak dan ketokohan beliau di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, tentu menjadi energi dan semangat baru untuk PSI,” ujar Sendi.