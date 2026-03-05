menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Gabung ke PSI, Nina Bahtiar Siap Perkuat Struktur Partai di Jawa Barat

Gabung ke PSI, Nina Bahtiar Siap Perkuat Struktur Partai di Jawa Barat

Gabung ke PSI, Nina Bahtiar Siap Perkuat Struktur Partai di Jawa Barat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bertemu Kaesang Pangarep, Nina Bahtiar resmi bergabung dengan PSI dan siap memperkuat struktur partai di Jawa Barat. Foto: dok. PSI

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Nina Bahtiar resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah memutuskan meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Langkah politik tersebut menandai babak baru perjalanan politik putri mantan Kapolri Dai Bachtiar itu.

Nina mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Jakarta untuk menyatakan bergabung sebagai kader partai.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, dia juga bertemu langsung dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Pada pertemuan itu, Nina menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI sebagai tanda resmi bergabung dengan partai.

Dia juga mendapat arahan terkait kerja-kerja politik yang akan dijalankan ke depan.

Baca Juga:

Sekretaris DPW PSI Jawa Barat Sendi Fardiansyah mengatakan, bergabungnya Nina diharapkan dapat memperkuat konsolidasi partai di tingkat daerah.

“Kami menyambut baik bergabungnya Ibu Nina di PSI. Rekam jejak dan ketokohan beliau di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, tentu menjadi energi dan semangat baru untuk PSI,” ujar Sendi.

Nina Bahtiar resmi bergabung dengan PSI dan siap memperkuat struktur partai di Jawa Barat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI