Gabung Liverpool, Araujo: Saya tidak Sabar untuk Memulai

jpnn.com - JAKARTA - Ronald Araujo resmi bergabung dengan Liverpool dari Barcelona. Liverpool meminjam tengah asal Uruguay Ronald itu selama satu musim penuh untuk kompetisi 2026/27.

Araujo pun menyambut antusias kepindahannya ke Anfield. Pemain berusia 27 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 33.

"Saya tidak sabar untuk memulai,” kata Araujo kepada Liverpoolfc.com. “Saya sangat, sangat bahagia. Saya sangat senang berada di klub besar ini dengan sejarah yang luar biasa," tambahnya.

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Dia mengakui bahwa ini adalah langkah ideal baginya pada tahapan kariernya saat ini. “Saya merasa langkah ini memang diperlukan,” ungkap Araujo.

Adapun Liverpool telah secara resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo. "Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk meminjam bek Ronald Araujo dari FC Barcelona untuk musim 2026/27," tulis Liverpool dalam pernyataan resminya pada Selasa (11/8).

Sejumlah laporan menyebut Liverpool memiliki opsi untuk mempermanenkan Araujo dengan nilai 55 juta euro atau sekitar Rp 1 triliun pada musim panas 2027.

Opsi itu dapat diaktifkan bila sang pemain tampil impresif selama membela The Reds di bawah asuhan pelatih baru, Andoni Iraola.

Menurut laporan yang beredar, Barcelona sebenarnya tidak berencana melepas Araujo. Namun, sang pemain akhirnya menerima tawaran Liverpool setelah berbicara dengan pelatih Hansi Flick.