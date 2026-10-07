Gabung RE100, APP Group Memperkuat Transisi ke Energi Terbarukan

jpnn.com, JAKARTA - APP Group memperkuat komitmennya dalam transisi energi dan dekarbonisasi dengan bergabung dalam RE100, inisiatif global yang mendorong perusahaan menggunakan 100 persen listrik terbarukan dalam kegiatan operasional.

RE100 yang dipimpin Climate Group saat ini menghimpun lebih dari 440 perusahaan dunia.

Para anggotanya berkomitmen menggunakan 100 persen listrik terbarukan di seluruh kegiatan operasional paling lambat pada 2050.

Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba mengatakan keikutsertaan dalam RE100 menjadi bagian dari upaya perusahaan mengintegrasikan aksi iklim ke dalam strategi bisnis.

“Bergabung dengan RE100 merupakan langkah penting bagi APP Group dalam melanjutkan integrasi aksi iklim ke dalam strategi bisnis kami,” ujar Elim di Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut dia, komitmen tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat proses transisi energi di internal perusahaan, tetapi juga mendorong pemanfaatan listrik terbarukan di Indonesia.

“Kami berharap komitmen ini tidak hanya memperkuat upaya transisi yang kami lakukan, tetapi juga turut membangun kesadaran dan momentum yang lebih besar bagi pemanfaatan listrik terbarukan di Indonesia,” ujarnya.

Langkah tersebut melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan APP Group melalui Sustainability Roadmap Vision 2030 (SRV 2030).