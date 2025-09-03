Gabung Real Betis, Antony Menangis Haru Tinggalkan MU

jpnn.com - JAKARTA - Winger Brasil Antony resmi bergabung dengan Real Betis pada bursa transfer ini.

Antony pun menangis haru ketika resmi meninggalkan Manchester United (MU) untuk bergabung dengan klub Liga Spanyol tersebut.

Dia resmi bergabung dengan Real Betis, setalah kedua klub mencapai kesepakatan transfer permanen senilai 22 juta euro ditambah bonus.

“Hanya keluarga saya yang tahu betapa sulitnya berada di sana, berlatih terpisah, tetapi saya tahu momen luar biasa ini akan datang,” kata Antony tak kuasa menahan tangis saat diperkenalkan sebagai pemain tetap Real Betis, dikutip siaran resmi klub di Jakarta, Rabu (3/9).

Kepindahan Antony sempat tertunda pada Jumat lalu, tetapi akhirnya tuntas menjelang penutupan bursa transfer, Senin waktu setempat.

ESPN melaporkan Betis membayar biaya tetap 22 juta euro (Rp 378 miliar) ditambah potensi bonus 3 juta euro.

Sementara, terdapat juga klausul yang menyebutkan MU akan menerima 50 persen dari nilai penjualan Antony jika dilepas oleh Betis di masa depan.

Antony sebenarnya masih memiliki kontrak dua tahun di Old Trafford, dari lima tahun sejak direkrut Ajax pada 2022 dengan mahar 95 juta euro. Namun, United akhirnya melepas Antony setelah pemain berusia 25 tahun itu tak masuk skuad pramusim Ruben Amorim dan hanya berlatih terpisah di Carrington.