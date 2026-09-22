Gabung Roc Nation, Jackson Wang Rilis Singel 'Thank You'
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Jackson Wang merilis lagu terbarunya berjudul “Thank You”. Lagu tersebut diluncurkan pada 21 September 2026 dan menjadi rilisan pertama Jackson Wang setelah karya personalnya pada 2025.
“Thank You” sekaligus menjadi langkah perdana Jackson Wang debut di bawah naungan agensi manajemen barunya, Roc Nation.
“Kami sangat senang menyambut Jackson Wang ke dalam keluarga Roc Nation,” ujar pendiri Roc Nation, Jay-Z.
“Dia adalah artis luar biasa dengan semangat yang sangat istimewa, dan kami tidak sabar melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya,” sambungnya.
Singel Thank You menjadi perayaan atas perjalanan karier Jackson Wang yang telah membawanya hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini.
Lagu tersebut juga menjadi ungkapan rasa syukur Jackson kepada para penggemar dan orang-orang terdekat yang senantiasa mendampinginya dalam berbagai fase kehidupan.
Perjalanan tersebut turut divisualisasikan melalui video musik yang digarap sutradara Ojun Kwon. Menariknya, seluruh proses pengambilan gambar video musik “Thank You” direkam menggunakan perangkat iPhone 18 Pro.
Jackson Wang juga mengajak penggemar dari berbagai negara untuk menjadi bagian dari video musik tersebut. Dari ratusan pendaftar yang berasal dari 80 negara, sebanyak 30 penggemar terpilih untuk hadir dan mengikuti proses syuting bersama Jackson.
Jackson Wang merilis lagu terbarunya berjudul Thank You yang dirilis pada 21 September lalu.
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