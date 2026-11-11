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Gabung Tentara Rusia, Seorang WNI Ditangkap Militer Ukraina

Gabung Tentara Rusia, Seorang WNI Ditangkap Militer Ukraina
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Pasukan kedaruratan Rusia tengah membersihkan puing-puing jatuhan drone militer Ukraina di area kilang minyak Tyumen, Siberia. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com, KIEV - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membenarkan adanya laporan terkait seorang warga negara Indonesia (WNI) bergabung ke militer Rusia untuk berperang dengan Ukraina.

"KBRI di Kiev telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina," kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Rabu.

Atas laporan tersebut, KBRI di Kiev meminta otoritas Ukraina memberikan akses kekonsuleran kepada WNI tersebut supaya dapat melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.

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Lebih lanjut, Yvonne menegaskan Indonesia sangat serius dalam memerhatikan isu bergabungnya WNI ke tentara Rusia. Kemlu pun akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjamin keselamatan WNI terkait.

"Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku," tambah Yvonne.

Kemlu RI kembali mengingatkan masyarakat Indonesia untuk selalu memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri, apalagi di negara yang sedang terlibat konflik.

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Masyarakat diimbau untuk tidak mengambil tawaran pekerjaan dengan imbalan tak wajar, serta tidak menandatangani kontrak apa pun yang tidak mereka pahami, ujar Yvonne.

Sebelumnya, layanan bantuan milik dinas intelijen Ukraina, "Hochu zhit" (Saya mau hidup), mengungkapkan soal penangkapan seorang WNI yang bergabung ke militer Rusia di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina.

KBRI di Kiev telah meminta otoritas Ukraina memberikan akses kekonsuleran kepada WNI tersebut supaya dapat melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.

Sumber ANTARA
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