Gabungan Organisasi Mahasiswa Nilai Dasco Layak Dampingi Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia mendorong Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI melalui lima konsensus kepemimpinan nasional.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

Sekretaris Jenderal PB Pelajar Islam Indonesia (PII) Atqiya Fadhil Rahman meminta Prabowo mengusulkan Dasco kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengisi posisi wakil presiden.

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Menurut Atqiya, Dasco memiliki kapasitas, pengalaman kelembagaan, dan kemampuan komunikasi politik yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pemerintahan.

"Dukungan kami kepada Dasco bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik praktis, melainkan pada kebutuhan bangsa terhadap sosok pemimpin yang memiliki kapasitas," kata Atqiya dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).

Ketua Umum PMKRI Christian Delvis Rettob mengatakan posisi wakil presiden memiliki peran strategis dalam menopang kepemimpinan presiden dan memperkuat koordinasi antarlembaga negara.

Dia menilai figur wakil presiden harus mampu menjaga persatuan serta membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Sementara itu, Sekjen PB HMI MPO Kinnas Putra Ariska membeberkan lima konsensus yang menjadi landasan dukungan tersebut.