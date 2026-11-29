jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Financial Group (IFG) menyampaikan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menjadi entitas penerima penggabungan (surviving entity) dari PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera (JRP).

Penggabungan ini sejalan dengan program konsolidasi dan streamlining yang diinisiasi Danantara Indonesia untuk memperkuat industri asuransi nasional.

Hal tersebut mengacu pada Conditional Merger Agreement (CMA) yang telah ditandatangani bersama serta pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah dipublikasikan melalui media cetak pada 27 November 2026.

Sekretaris Perusahaan IFG Denny S. Adji menjelaskan berdasarkan rancangan struktur kepemilikan saham pascapenggabungan BRINS dan JRP ke dalam Jasindo.

Sementara Grup IFG tetap memiliki mayoritas saham secara agregat sebesar 56,72%, yang terdiri dari kepemilikan langsung IFG di Jasindo sebesar 34,44% dan kepemilikan melalui Jasa Raharja sebesar 22,28%.

Jasa Raharja merupakan anggota holding IFG sekaligus induk perusahaan JRP.

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“Masuknya BRI sebagai salah satu pemegang saham Jasindo dengan kepemilikan sebesar 38,96% melalui mekanisme konversi saham tidak mengubah posisi mayoritas kepemilikan saham Grup IFG di Jasindo. Dengan komposisi tersebut, pengendalian Jasindo tetap berada dalam ekosistem IFG,” ujar Denny.

Kehadiran BRI sebagai pemegang saham Jasindo juga diharapkan dapat memperkuat dan memperluas peluang pengembangan bisnis Jasindo melalui sinergi ekosistem perbankan dan asuransi, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan asuransi.