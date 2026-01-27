GAC Aion Konfirmasi Boyong 3 Produk Baru di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Indonesia mengumumkan bakal meluncurkan sejumlah mobil baru pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung di JIExpo pada Kamis (5/2) mendatang.

Kehadiran produk baru itu langsung diungkapkan oleh Marketing Communication & Public Relations GAC Indonesia, Valdo Prahara pada saat press conference IIMS 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

"Kami menyiapkan tiga lini produk baru yang akan menjadi kejutan bagi pengunjung IIMS 2026," kata Valdo.

Namun, GAC tidak menyebutkan secara terperinci model apa yang bakal dirilis pada pameran tersebut.

Kehadiran model terbaru ini, kata dia, menegaskan langkah strategis GAC dalam memperluas portofolio produk, sekaligus menjawab kebutuhan pasar Indonesia yang semakin beragam.

Pada pameran otomotif tahunan itu, GAC mengusung tema “Driven for Excitement”, yang dirancang dengan konsep sportstainment memadukan unsur sportivitas, teknologi, dan hiburan dalam satu pengalaman pameran.

Berlokasi di Hall A, Booth A10, di atas lahan 1092 meter persegi, GAC Indonesia akan menampilkan seluruh lini unggulannya, mulai dari AION Y Plus, AION V, AION UT, hingga Hyptec HT.

Pengunjung tidak hanya dapat mengeksplorasi jajaran produk dan teknologi GAC, tetapi juga merasakan karakter dan semangat berkendara khas GAC melalui berbagai aktivitas yang menghadirkan pengalaman berkendara nyaman penuh excitement.