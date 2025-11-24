GAC Aion Siap Boyong Mobil Hybrid ke Indonesia, Full Line-up
jpnn.com, TANGERANG - GAC berencana akan menghadirkan dua kendaraan energi terbarukan untuk pasar di tanah air pada tahun depan.
Adapun dua mobil tersebut memiliki teknologi plug-in hybrid (PHEV) dan range extender hybrid (EREV).
Keduanya akan melengkapi jajaran kendaraan jenama asal Tiongkok itu yang saat ini didomonasi mobil listrik.
Diketahui, saat ini pasar mobil hibrida menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Berdasarkan data Gaikindo penjualan mobil berteknologi ramah lingkungan itu menembus angka 51.566 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2025.
CEO GAC Aion Indonesia, Andry Chiu pun menyambut baik jika pertumbuhan penjualan mobil hybrid di Indonesia tumbuh.
Sebab, GAC memiliki jajaran yang lengkap, khusunya berteknologi hybrid di China.
"Kalau memang PHEV itu marketnya bagus justru info ini saya sangat senang. Saya akan membawa PHEV dan EREV ke Indonesia. Kapan? nanti lihat tanggalnya," ungkap Andry Chiu saat ditemui di GJAW 2025, di Tangerang beberapa waktu lalu.
