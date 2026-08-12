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GAC dan Honda Siapkan 2 Mobil Listrik Baru

GAC dan Honda Siapkan 2 Mobil Listrik Baru
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Perusahaan patungan GAC-Honda tengah mengembangkan dua mobil listrik baru yang hanya dijual untuk pasar Tiongkok. Foto: ANTARA/Ho-GAC Honda

jpnn.com, TIONGKOK - Perusahaan patungan GAC-Honda tengah mengembangkan dua mobil listrik untuk perkenalkan kepada publik.

Namun, dua mobil tersebut dikembangkan bukan untuk ekspor, tetapi hanya dijual khusus di Tiongkok.

Diketahui, GAC dan Honda memperpanjang kerja sama bisnisnya hingga 2038 di Tiongkok.

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Mereka tengah menyusun rencana untuk mempercepat pengembangan mobil listrik (EV) masa depan.

Langkah itu dilakulan untuk bisa bersaing dengan berbagai merek di negara itu, demikian dilansir dari Carscoops, Kamis (6/8) waktu setempat.

Rencana percepatan pengembangan diperlukan untuk menghentikan penurunan penjualan bagi Honda yang telah merosot.

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Dua model kendaraan hibrida akan dihadirkan pada dua tahun ke depan, sehingga kedua perusahaan itu bisa memiliki empat kendaraan listrik baru dalam kurun tersebut.

Mereka menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya dengan rantai pasok di negara akan diintegrasikan sehingga mampu menekan biaya setidaknya setengahnya serta memangkas jam kerja dalam pengembangan model baru dan memangkas waktu tunggu produksi.

Perusahaan patungan GAC-Honda tengah mengembangkan dua mobil listrik untuk perkenalkan kepada publik.

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