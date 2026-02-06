GAC E8 Debut di IIMS 2026, MPV Mewah yang Siap Jegal Toyota Voxy

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Indonesia kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan E8 kepada publik di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Mobil yang bermain di kelas multi vehicle purposes tujuh penumpang itu menjadi representasi bagaimana kenyamanan, teknologi, dan performa berpadu dalam sebuah MPV premium.

Product and Strategy GAC Indonesia, Iqbal Taufiqurrahman mengatakan future of comfort bukan sekadar tentang fitur, tetapi tentang bagaimana kendaraan mampu beradaptasi dengan penggunanya.

“Bagi GAC, kenyamanan di masa depan berarti pengalaman berkendara yang intuitif, tenang, bertenaga, dan relevan dengan kebutuhan gaya hidup modern,” ujarnya.

Sebagai MPV premium 7-seater, mobil pesaing Toyota Voxy itu menawarkan kabin luas dengan konfigurasi 2+2+3 dan konsep mobile living room.

Interiornya dilengkapi captain seat dengan fitur pijat dan ventilated seat, berbagai mode konfigurasi kabin, serta layar sentral 14,6 inci berbasis Qualcomm Snapdragon 8155 untuk pengalaman digital yang mulus.

Kenyamanan berkendara semakin ditingkatkan melalui kabin senyap berstandar premium, didukung kaca peredam suara berlapis ganda, dan penyempurnaan NVH untuk pengalaman berkendara yang tenang di berbagai kondisi jalan.

MPV itu dibekali fitur keselamatan komprehensif, termasuk Level 2 Intelligent Driving Assistance, 540° panoramic camera, enam airbag dengan side curtain airbag sepanjang 2,9 meter, serta struktur bodi dengan lebih dari 75% baja berkekuatan tinggi.