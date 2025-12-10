GAC Govy AirCab Akan Diproduksi Massal, Era Mobil Terbang Segera Dimulai
jpnn.com - Dunia otomotif bersiap memasuki babak baru ketika GAC mengonfirmasi bahwa uji coba produksi mobil terbang Govy AirCab, akan dimulai Januari 2026 di Guangzhou, Tiongkok.
Setelah sekian lama hanya menghiasi panggung konsep dan pameran, mobil terbang akhirnya maju selangkah lebih dekat menuju langit yang sesungguhnya.
Kejelasan arah produksi massal Govy AirCab berpotensi mempercepat proses sertifikasi kelayakan terbang.
Sehingga kendaraan benar-benar bisa dipasarkan dan mengangkut penumpang di angkasa.
Di balik langkah besar itu, GAC menyiapkan fasilitas khusus yang tak kalah futuristik.
Kompleks tersebut dilengkapi bengkel perakitan umum, manufaktur komponen, produksi material komposit, hingga ruang pengecatan khusus.
Semua dirancang menjadi “dapur” yang menggodok produksi percontohan sekaligus proses sertifikasi PC untuk AirCab.
Menariknya, sambutan pasar sudah mendahului jadwal terbang perdana.
Dunia otomotif bersiap memasuki babak baru ketika GAC mengonfirmasi bahwa uji coba produksi mobil terbang Govy AirCab, akan dimulai Januari 2026 di Guangzhou
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- GAC Beberkan Rahasia Kenyamanan di Balik Mobil Listriknya, Silakan Disimak
- Resmi Dirilis, Aion i60 Ditawarkan Dalam 2 Pilihan Mesin
- GAC Merilis Hyptec GT Lite Edition: Alternatif Baru dengan Jangkauan 630 Km
- GAC Hyptec HL EREV Dibanderol Seharga Rp 600 Jutaan, Jangkauannya 1.369 Km
- Buruan, Beli Mobil Listrik Ini di GIIAS 2025 Bisa Dapat Emas
- Melantai di GIIAS 2025, AION UT Diklaim Bisa Tempuh Jarak 500 Km dalam Sekali Isi Daya