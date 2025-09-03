GAC Group Memperkenalkan Hyptec A800, Calon Rival Xiaomi SU7
jpnn.com - GAC Group memperkenalkan sedan EREV (Extended Range Electric Vehicle) pertama mereka, Hyptec A800, di Chengdu Auto Show 2025.
Sedan hybrid yang digerakkan oleh motor listrik itu hasil pengembangan bersama Huawei. Rencananya dirilis akhir tahun ini.
GAC Hyptec A800 dilengkapi dengan sistem kokpit pintar Qiankun ADS 4.0 serta HarmonySpace 5.
Secara dimensi, A800 memiliki panjang 5.130 mm, lebar 1.966 mm, tinggi 1.500 mm, serta jarak sumbu roda 3.020 mm.
Ground clereance disetel untuk mobil perkotaan. Jadi, tidak perlu takut dengan speed bump atau polisi tidur.
Tampilannya ala sedan fastback futuristis dengan tingkat aerodinamika yang baik.
Lampu LED strip sepanjang 6 meter, diklaim sebagai yang terpanjang di dunia.
Sementara itu, lampu belakang bergaya tiga garis, disertai emblem A800 dan logo Huawei ADS.
