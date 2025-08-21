GAC Hyptec HL EREV Dibanderol Seharga Rp 600 Jutaan, Jangkauannya 1.369 Km

jpnn.com - GAC memperluas pilihan baru untuk model Hyptec HL lewat varian Extended Range Electric Vehicle (EREV).

Dilengkapi dengan sistem perluasan jangkauan Xingyuan terbaru dari GAC, Hyptec HL menawarkan jangkauan listrik murni CLTC sejauh 350 km dan jangkauan komprehensif sejauh 1.369 km.

Mobil mengadopsi kombinasi mesin pembakaran internal (ICE) 1,5DHE dan motor listrik belakang.

Suplai tenaga dari baterai Super-Hybrid Freevoy (litium terner) 60,33 kWh dari CATL.

Daya maksimumnya mencapai 250 kW (335 hp) dan torsi puncak 430 Nm.

Secara desain, Hyptec HL EREV tak jauh berbeda dari varian BEV.

Masuk ke dalam kabin, terdapat panel instrumen persegi panjang 8,8 inci, HUD 27 inci, dan layar kendali pusat 3K 17,3 inci yang didukung chip Qualcomm Snapdragon 8295P.

Layar hiburan 17,3 inci juga tersedia untuk penumpang belakang agar memberikan kenyamanan lebih.