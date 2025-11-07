GAC Hyptec SSR Ukir Sejarah di Guinness World Record untuk Drift Tercepat EV

jpnn.com - GAC baru saja mengukir sejarah melalui Hyptec SSR yang memecahkan rekor Guinness World Record sebagai drift tercepat mobil listrik di dunia.

Kecepatan yang dicatat 213,5 kpj dan dicapai dalam kondisi mobil “melayang” di aspal—dengan sudut drift minimal 30 derajat dan jarak lebih dari 50 meter.

Catatan angka itu biasanya selalu menjadi urusan trek lurus, tetapi kini dirombak oleh Hyptec SSR.

Mencapai rekor dunia, Hyptec SSR lebih dahulu harus melewati serangkaian pengujian ketat dan semua dilakukan dengan presisi.

Di balik kemudi, ada nama Ye Zhicheng, pengemudi profesional yang jadi jantung dari aksi berbahaya nan memukau itu.

Menurut GAC, keberhasilan bukan cuma soal adu gengsi, tetapi juga showcase atas kemajuan teknologi kontrol dan sistem motor listrik yang mereka kembangkan sendiri.

“Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah bagi teknik otomotif berkinerja tinggi di China,” kata Ketua GAC Group Feng Xingya.

Rekor tersebut juga direkam dalam sesi uji khusus dan rencananya akan muncul dalam film pendek promosi Pesta Olahraga Nasional Tiongkok ke-15.