GAC Indonesia Catatkan 3.046 Unit SPK di GIIAS 2025, AION UT Jadi Penyumbang Terbesar

jpnn.com, JAKARTA - GAC Indonesia menutup partisipasinya dalam ajang GIIAS 2025 dengan torehan prestasi posotif.

Selama pameran otomotif terbesar di Indonesia itu, GAC membukukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 3.046 unit.

Angka itu merupakan sebuah pencapaian yang tak hanya mencerminkan antusiasme pengunjung, tetapi juga bukti bahwa brand mobil listrik ini semakin dekat dengan masyarakat Indonesia.

Dari seluruh model yang ditampilkan selama 11 hari itu, AION UT tampil sukses mencuri perhatian para pengujung.

Pasalnya, mobil listrik itu laku terjual hingga 2.034 unit. Mayoritas yang diminati berasal dari varian tertinggi, yaitu Tipe Premium.

Tidak hanya dari sisi penjualan, AION UT juga jadi mobil paling sering dicoba pengunjung.

Tercatat 2.543 orang menjajal langsung performanya di area test drive.

“Hal tersebut menjadi tanda bahwa AION UT diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia” kata CEO GAC Indonesia, Andry Ciu dalam siaran persnya, Minggu (10/8).