GAC Indonesia Hadirkan Program Khusus Bagi Pemilik Mobil Listrik

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Indonesia menggelar program untuk para pemilik menyampaikan keluhan terhadap mobi listriknya yang dikendarai.

Program bertajuk GAC Listens: Your Journey, Our Care itu digelar di The Terrace Senayan Resto, Jakarta Pusat, pada Sabtu (17/10).

Program ini menjadi wadah dialog langsung antara GAC Indonesia dan para pemilik kendaraan untuk menyampaikan masukan, mendiskusikan kendala, serta memperoleh informasi mengenai produk dan layanan purnajual.

CEO GAC Indonesia Andry Ciu mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman kepemilikan melalui komunikasi terbuka, layanan yang responsif, dan pendampingan berkelanjutan bagi pelanggan.

"Kami ingin mendengar langsung setiap keluhan, masukan, dan pengalaman pelanggan. Kami tidak hanya ingin mendengarkan masalah, tetapi juga memastikan setiap masukan mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti secara jelas serta bertanggung jawab,” ujar Andry Ciu.

Untuk memastikan komunikasi dengan pelanggan terus terjaga, GAC Listens direncanakan berlangsung secara rutin setiap tiga bulan sekali.

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Melalui berkala ini, GAC ingin memahami kebutuhan pelanggan secara lebih dekat sekaligus menjadikan masukan yang diterima sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas produk dan layanan.

Program itu hadir melalui pendekatan layanan purnajual yang berlandaskan empat pilar, yaitu We Listen, We Explain, We Empower, dan We Stay With You.