GAC Indonesia Siapkan Senjata Baru Bernama ARV, Diduga Aion i60

jpnn.com, JAKARTA - GAC mencoba menawarkan sudut pandang baru mobilitas di Indonesia lewat segmen yang mereka sebut All-Rounder SUV EV.

Mengusung semangat “Welcome to the ARV Era”, GAC tidak cuma jualan teknologi elektrifikasi, tetapi mencoba menjawab keresahan pengemudi di tanah air.

Selama ini, tak sedikit konsumen yang merasa EV identik dengan mobil perkotaan ber-ground clearance rendah, atau SUV konvensional yang bentuknya kaku dan serba boxy.

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GAC mendobrak kesan itu. All-Rounder SUV EV dirancang dengan ground clearance lebih tinggi dan tetap dibungkus lekuk desain modern yang elegan, serta fleksibel untuk dipakai ke mana saja.

Pengembangan kategori baru itu bukan muncul dari ruang hampa, melainkan berangkat dari semangat GAC Listens: Your Journey, Our Care.

Lewat obrolan langsung dan masukan riil dari konsumen Indonesia, GAC menyadari bahwa mobil ideal adalah yang bisa menyeimbangkan empat hal: Design, Comfort, Safety, dan Reliability.

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Bukan sekadar canggih di atas kertas, tetapi harus enak dipandang, nyaman buat sekeluarga, aman di tiap tikungan, dan tahan banting untuk diajak bertualang.

Pada akhirnya, lewat filosofi “Designed to Meet the Needs of Every Moment”, langkah GAC Indonesia ini seperti sebuah angin segar.