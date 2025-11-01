GAC Merilis Hyptec GT Lite Edition: Alternatif Baru dengan Jangkauan 630 Km

jpnn.com - GAC, kembali menunjukkan keseriusannya di pasar elektrifikasi lewat kehadiran Hyptec GT Lite Edition — sedan bergaya coupe dengan aura futuristik dan performa impresif.

Di atas kertas, mobil mampu menempuh jarak hingga 630 kilometer dalam satu kali pengisian daya penuh.

Hyptec GT Lite Edition dibangun di atas platform listrik AEP3.0, yang dikenal efisien dan ringan.

Meski menyandang label Lite Edition, GAC tidak memangkas pesona eksteriornya.

Wajah depannya tetap tertutup rapat khas mobil listrik, dihiasi lampu utama futuristik dan ventilasi udara elektrik di bumper bawah yang bisa membuka dan menutup otomatis.

Teknologi itu bukan sekadar gaya — melainkan kunci untuk menekan hambatan angin di kecepatan tinggi dan menjaga suhu optimal di kecepatan rendah.

Dari sisi performa, motor tunggal dengan daya maksimum 241 hp dan torsi 355 Nm siap menyajikan akselerasi halus tetap bertenaga.

Dua opsi jarak tempuh disediakan: 560 km dan 630 km, sesuai kebutuhan pengguna.