GAC Siapkan SUV Off-Road PHEV, Dirilis Akhir Bulan Ini
jpnn.com, BEIJING - GAC Trumpchi tengah mempersiapkan mobil sport utility vehicle (SUV) off-road yang akan dirilis pada Beijing Auto Show 2026 pada akhir April.
SUV offroad penantang GWM dan BYD itu kabarnya dibekali sistem plug-in hybrid (PHEV) serta teknologi digital chassis.
Dilaporkan Carnewschina pada Senin waktu setempat, SUV terbaru GAC itu menggunakan kode pengembangan T75.
Kendaraan tersebut mengusung desain bodi mengotak dengan overhang pendek, garis atap datar, spion samping berukuran besar, serta gagang pintu semi tersembunyi.
Ban cadangan berukuran besar ditempatkan pada pintu belakang model ayun.
Elemen eksterior lainnya meliputi pelindung plastik di sekitar fender, pelek berwarna gelap, serta lampu utama berukuran besar.
Pihak GAC menyebut model ini diposisikan sebagai SUV off-road dengan kemampuan tinggi yang mengandalkan sistem plug-in hybrid serta teknologi “digital chassis”.
Istilah tersebut belum dijelaskan secara terperinci, tetapi merujuk pada penggunaan teknologi seperti steer-by-wire dan brake-by-wire.
