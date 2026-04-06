GAC Trumpchi Menyiapkan SUV PHEV Bergaya Offroad
jpnn.com - GAC melalui brand Trumpchi bersiap menambah warna baru di segmen SUV elektrifikasi.
Trumpchi merupakan brand milik GAC Group yang kini memfokuskan diri mengembangkan dan memproduksi mobil hybrid.
GAC Trumpchi memperkenalkan SUV off-road terbaru yang mengusung teknologi plug-in hybrid (PHEV) serta konsep “digital chassis”.
Model yang masih menggunakan kode pengembangan T75 itu dijadwalkan melakoni debut global pada ajang Beijing Auto Show 2026, akhir April mendatang.
Kehadirannya diproyeksikan akan meramaikan persaingan di kelasnya.
Dari tampilan luar, SUV PHEV itu mengusung karakter tangguh dengan desain bodi mengotak, overhang pendek, serta garis atap datar yang memberi kesan kokoh.
Detail seperti spion berukuran besar, gagang pintu semi tersembunyi, hingga ban cadangan di pintu belakang.
Sentuhan modern tetap terasa lewat penggunaan pelek gelap, pelindung fender berbahan plastik, serta lampu utama berukuran besar.
- Penjualan Moncer, GAC Catatkan 2.095 SPK di IIMS 2026, Aion UT Paling Dicari
- Berkat Fitur V2L, Lepas L8 Siap Dukung Perjalanan Jauh & Aktivitas Outdoor
- 2 Fitur Ini jadi Senjata Lepas L8 Pede Bersaing di Segmen SUV
- GAC Tawarkan Promo Gila-gilaan Selama IIMS 2026, Bisa Untung Ratusan Juta
- Wuling Eksion Resmi Melantai di IIMS 2026, Ada Pilihan EV dan PHEV
- GAC Group Berkomitmen Membangun Ekosistem Otomotif Lokal